Cibi detox | ecco cosa mangiare per disintossicare il fegato

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Mantenere la linea è importante lailè fondamentale:quindi iche possono aiutare a stare meglio Molto spesso, erroneamente, si pensa che la dieta abbia a che fare soltanto con un fattore estetico. Chiaramente non è così.sano equivale anche a stare meglio e a trarne benefici sono sia il corpo che la mente. Ovviamente nelle scorse settimane tutti si sono concessi dei ‘peccati di gola’ visto che durante il periodo natalizio le tavole sono solitamente imbandite di squisiti piatti della tradizione, ma ora è il momento di tornare alle sane abitudini. Consigli per la dieta depurativa – Cityrumors.it (PixaBay) Per ripartire con il piede giusto in questi giorni è bene cominciare con una fase, ossia in grado di depurare il corpo dagli eccessi ...