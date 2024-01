Ciardi | “Mourinho non ha il sentore che possa essere esonerato…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A parlare con Notizie.com è uno degli speaker più seguiti del mondo Roma ma anche uno dei pochissimi che ha un rapporto stretto col tecnico: “La squadra non sta andando bene, ma vediamo anche i problemi che ci sono e non sono pochi…” “non ha alcunchemandato via da un momento all’altro…“. Le parole sono di Augusto, uno degli speaker più seguiti nel mondo Roma, ma è anche uno dei pochi giornalisti specializzati dell’ambiente giallorosso che parla direttamente con lo Special One, tanto che a Notizie.com lo conferma e spiega: “Il tecnico attende di parlare con la società per il rinnovo perché lui qui sta bene, l’unica cosa che sta facendo adesso è pensare a lavorare e cercare di rimettere le cose a posto. In più, c’è pure da dire che, adesso come adesso, il tecnico è ...