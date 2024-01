Chieti | operaio muore colpito da tubo metallico espulso da una macchina

Fiom Cgile Fim Cisl Abruzzo Molise hanno proclamato uno sciopero di due ore per domani, martedì 16 gennaio, da effettuarsi le ultime due ore di ciascun turno nella fabbrica in contrada ......nell'ospedale di, in attesa dell'esame autoptico. La procura di Lanciano, con il sostituto procuratore Mirvana Di Serio, ha disposto il sequestro del macchinario e sul decesso dell'è ...CHIETI - Un operaio 48enne di Lanciano è morto dopo stato investito da un tubo espulso violentemente dalla pressa su cui stava lavorando all’interno della ditta Proma spa, azienda del settore metalmec ...Un operaio di 46 anni di Lanciano (Chieti) è morto dopo essere stato investito da un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell'indotto automotive della Val di Sangro.