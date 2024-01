Chiara Ferragni riappare su Instagram coi figli ma Fedez non c’è

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo il video di scuse per il pandoro-gate l'influencer è tornata sui social per postare una foto di famiglia. Nello scatto manca tuttavia il marito (oltre alla possibilità di lasciare di commenti)

Un weekend via da Milano, dalle polemiche e dai giornalisti sotto casa che tanto hanno fatto infuriare il marito Fedez. Un weekend in montagna con ... (open.online)

Chiara Ferragni , dopo le polemiche ed il via all'ìnchiesta per truffa aggravata in merito ai famosi pandori Balocco da lei firmati e con una ... (panorama)

Ma, leggendo le cronache o seguendo i servizi televisivi, ho scoperto che sono 29 milioni le persone nel mondo che seguono l'attività sui social di, provo a ripeterlo: 29 milioni, ...L'influencerè la Wanna Marchi dei nostri tempi. La fluidità è il grimaldello che usa per orientare le persone fragili. Ma il vero burattinaio di questa storia è rimasto nascosto. E ora attendiamo ...L'influencer, in piena crisi di consensi e con gli sponsor in fuga, ribadisce che "risponderà esclusivamente a loro, cui conferma la propria fiducia".Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata ...