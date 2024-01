Chiara Ferragni | Milano boccia la revoca dell’Ambrogino d’Oro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Il Consiglio comunale dihato con 21 voti contrari, 2 astenuti e 8 favorevoli l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per chiedere ladell'Ambrogino d'Oro a, travolta dallo scandalo del 'pandoro griffato'. "Il comportamento tenuto dalla signoraha causato un grave danno d'immagine alla città e alle iniziative di beneficenza e volontariato", si legge nel testo a prima firma del capogruppo di Fdi, Riccardo Truppo. "Sul casotutti hanno espresso distanza dall'assenza di etica dimostrata nel trattare il mondo del volontariato Ma quando si è trattato di votare ladell'Ambrogino non c'è stata coerenza da parte di tutti", commenta Truppo dopo il voto. ...

Chiara Ferragni : “Oltre 11 milioni di suoi follower sono falsi o inattivi” Non c’è pace per Chiara Ferragni : l’influencer, alle prese con le ... (tpi)

Alla fine il verdetto è arriva to. Il Comune di Milano non revocherà l'Ambrigino d'oro a Chiara Ferragni . È questo infatti l'esito del voto espresso ... (liberoquotidiano)

No alla revoca dell’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni dopo le indagini della Procura di Milano che la vedono indagata per truffa aggravata. E’ ... (feedpress.me)

AGI - No alla revoca del l'Ambrogino d'Oro a Chiara Ferragni dopo le indagini della Procura di Milano che la vedono indagata per truffa aggravata. È ... (agi)

Il Comune ha stabilito che non le verrà tolto dopo lo scandalo del 'pandoro griffato' Il Consiglio comunale di Milano ha boccia to con 21 voti ... (sbircialanotizia)

... 2 astenuti e 8 favorevoli l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'Oro a, travolta dallo scandalo del 'pandoro griffato'. "Il comportamento ...AGI - No alla revoca dell'Ambrogino d'Oro adopo le indagini della Procura di Milano che la vedono indagata per truffa aggravata. È l'esito del voto espresso dal Consiglio comunale su un ordine del giorno a prima firma del ...(Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Milano ha bocciato con 21 voti contrari, 2 astenuti e 8 favorevoli l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'Oro a Chiara ...Il consiglio comunale ha bocciato l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia che chiedeva la revoca dell’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni e Fedez. La proposta era arrivata dopo lo scandalo ...