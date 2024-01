Chiara Ferragni | la crisi con Fedez e il weekend in montagna da sola | lei toglie i commenti sui social e risponde | «Ora basta | risponderò solo alla magistratura»

Negli ultimi tempi di Selvaggia Lucarelli si è parlato soprattutto per il cosiddetto Pandorogate riguardante, con la giornalista che è stata la prima in tempi non sospetti ad ...Sui social circola da qualche ora un video che sta diventando virale e ha per protagoniste nientemeno che Simona Ventura e. Quest'ultima è nell'occhio del ciclone per lo scandalo sulla finta beneficenza, e a quanto pare, la conduttrice ci aveva visto lungo molto tempo prima, per così dire. Simona Ventura a ...Chiara Ferragni e Fedez stanno affrontando un periodo di crisi L'influencer è partita insieme alla famiglia in vacanza, ma lui non ...Chiara Ferragni e Fedez sono prossimi al divorzio La situazione fra l'influencer e il rapper è sempre più tesa: ecco cosa sta ...