Chiara Ferragni | Inbeat | Il 41% dei follower di Instagram sono fake o inattivi | 11 | 9 mln su 29 mln | solo 17 | 7 reali

(Adnkronos) – Voleva fare il magistrato ma è stata catapultata nel mondo dello spettacolo ''per caso'', dopo aver partecipato al famoso concorso 'The ... (periodicodaily)

Sembra non esserci tregua per Chiara Ferragni . I guai sono iniziati con la multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta riguardo al ... (metropolitanmagazine)

è tornata su Instagram con una foto dei figli Leone e Vittoria in montagna (senza Fedez), un post apparentemente normale, ma dove nessun commento è permesso. Questa scelta sembra ...Nel 2019annunciava sui suoi canali social la creazione di una bambola in edizione limitata, a sua immagine e somiglianza, il cui intero ricavato delle vendite sarebbe andato all'associazione ...un certo "Davidone", reo di aver postato commenti denigratori sulla morte della cagnolina Matilda e sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leone. Post carichi di odio a cui Federico Lucia avrebbe ...È tornato anche oggi l'appuntamento con "La vita in diretta", il programma condotto da Alberto Matano in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 17.05. Dai ...