Chiara Ferragni | Inbeat co | Il 41% dei follower di Instagram sono fake o inattivi | 11 | 9 mln su 29 mln | solo 17 | 7 reali

Sembra non esserci tregua per Chiara Ferragni . I guai sono iniziati con la multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta riguardo al ... (open.online)

Un vecchio video di Simona Ventura e Chiara Ferragni ha scatenato l’ironia del web: in tempi non sospetti, infatti, la nota influencer aveva parlato ... (donnapop)

Non c'è tregua per Chiara Ferragni . Dopo i casi legati al Pandoro e alle uova di Pasqua, su di lei incombe anche lo spettro della bambola Trudi . Lo ... (ilgiornaleditalia)

...regolatore dei commissari sia arrivato a valle di uno dei dibattiti pubblici e mediatici più coinvolgenti per interesse e trasversalità e che ha visto come protagonista in negativo, ...Qui il marito dimostra - a suo dire - la foto di un utente che lo ha insultato, tale 'Davidone' e lo invita a rendere noto nome e cognome. 'Ho una battaglia con il Twitter calcio...',...E a sfilate ed eventi glamour ha preferito trascorre del tempo con la propria famiglia. Chiara Ferragni, nell'ultimo giorno della Milano fashion week, che si chiude oggi con lo show di Zegna, non è ...Chiara Ferragni aveva dichiarato di avere devoluto i profitti della bambola Trudi all'ente no profit, ma l'associazione afferma di non conoscerla ...