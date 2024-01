Chiara Ferragni | il Comune di Milano non revoca l' Ambrogino d' oro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) No alladell’d’Oro adopo le indagini della Procura diche la vedono indagata per truffa aggravata. E’ l’esito del voto espresso questa sera dal Consiglio comunale su un ordine del giorno a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo. Ventuno gli astenuti, 8 i favorevoli e 2 gli astenuti. A esprimere il parere negativo della giunta...

In un’intervista lasciata Adnkronos Elenoire Casalegno ha commenta to la vicenda di Chiara Ferragni e del Caso Balocco scoppiata lo scorso ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni : “Oltre 11 milioni di suoi follower sono falsi o inattivi” Non c’è pace per Chiara Ferragni : l’influencer, alle prese con le ... (tpi)

Alla fine il verdetto è arriva to. Il Comune di Milano non revocherà l'Ambrigino d'oro a Chiara Ferragni . È questo infatti l'esito del voto espresso ... (liberoquotidiano)

Alla fine il verdetto è arrivato. Il Comune di Milano non revocherà l'Ambrigino d'oro a. È questo infatti l'esito del voto espresso questa sera dal Consiglio comunale su un ordine del giorno a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo . Ventuno gli ...L'attacco sferrato ai giornalisti e a Myrta Merlino ha rimesso Fedez al centro della scena ma, soprattutto, ha mandato in parte all'aria i piani die del suo pool di avvocati ed ...Continuano i problemi per Chiara Ferragni. Il tutto è iniziato nel periodo natalizio in seguito alla vicenda del panettone Balocco, avvenuto l’anno prima, dove la Guardia di Finanza ha acquisito i ...È l’esito del voto espresso dal Consiglio comunale di Milano su una mozione del capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo: aveva ...