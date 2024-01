Chiara Ferragni | arriva il verdetto sull' Ambrogino d' oro | cosa accadrà

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alla fine ilto. Il Comune di Milano non revocherà l'Ambrigino d'oro a. È questo infatti l'esito del voto espresso questa sera dal Consiglio comunale su un ordine del giorno a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo. Ventuno gli astenuti, 8 i favorevoli e 2 gli astenuti. A esprimere il parere negativo della giunta il sindaco Giuseppe Sala. "Sugli Ambrogini Io mi sono espresso molte volte - ha detto Sala - magari in maniera scomposta, da un lato sostenendo come dovrebbero essere assegnati, cioè che forse sarebbe meglio assegnare una onorificenza a persone che si distinguono veramente e che non hanno diritto ad altri riconoscimenti. Mentre spesso lo diamo a persone che dalla città hanno già molto. Noi diamo l'a persone che servono le ...

In un’intervista lasciata Adnkronos Elenoire Casalegno ha commenta to la vicenda di Chiara Ferragni e del Caso Balocco scoppiata lo scorso ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni : “Oltre 11 milioni di suoi follower sono falsi o inattivi” Non c’è pace per Chiara Ferragni : l’influencer, alle prese con le ... (tpi)

L'attacco sferrato ai giornalisti e a Myrta Merlino ha rimesso Fedez al centro della scena ma, soprattutto, ha mandato in parte all'aria i piani die del suo pool di avvocati ed ...... dopo un anno di prese di posizione, segnalazioni e denunce via social e sui giornali per cui scrive ha smosso un'indagine che ha portatodritta ad un procedimento giudiziario per ...Milano, il Consiglio comunale boccia l’ordine del giorno che chiedeva di ritirare l’onorificenza a Chiara Ferragni e Fedez. Il sindaco: “Prima si pronunci la magistratura” ...Non c’è pace per Chiara Ferragni: l’influencer, alle prese con le conseguenze del caso Balocco, ora deve fare i conti con un’analisi secondo la quale quasi la metà dei suoi follower sarebbe composta ...