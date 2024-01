Chiara Facchetti | chi è la star di TikTok?

In questi giorni non si parla d’altro che di Chiara Facchetti . In molti però non conoscono la donna che è diventata virale sui social grazie ad un ... (chiccheinformatiche)

C'è un video, lanciato su TikTok, che sta spopolando in rete, in tutte le altre piattaforme. Lo ha realizzato la 37enne, il 9 gennaio, e si intitola "Supero la mia più grande paura". Nel filmatoe suo marito si dirigono verso l'aeroporto per partire in vacanza ma, una volta arrivati, tempo di ...O sennò perché non azzardare un downshifting e guardare all'omonima, forse l'unica capace di realizzare il sogno di "una vita in vacanza", come in quella canzone sanremese. ...Chiara Facchetti racconta la sua paura di volare e il video diventa virale. La tiktoker 37enne, sta facendo discutere per un video nel quale mostra il viaggio verso l'aeroporto insieme ...Chi è Chiara Facchetti, la creator più virale del momento per il video in cui prova a superare la paura dell'aereo ...