Chi è Wazza | il tifoso interista che Fedez ha chiamato in causa per errore

Leggi su cultweb

(Di lunedì 15 gennaio 2024), vero nome Andrea, è un, noto su Youtube e Twitter per le sue precise analisi post-partita della squadra neroazzurra. Il suo nick è tornato d’improvviso alla ribalta dopo una puntata di Muschio Selvaggio in cui, dopo aver letto il post di un hater, di nome Davidone, che si era detto contento dei problemi di salute del rapper, ha mostrato lo screen del profilo, che come immagine, porta proprio una foto di. L’incredibile equivoco, a detta dello stesso, stando non pochi problemi e lo spingerà a rivolgersi alle sedi opportune per dirimere la questione. Il giovane, intanto, ha risposto così al repentino scandalo mi sa che abbiamo un problema Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia ...