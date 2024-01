Chi è Monia La Ferrera ex di Varrese? Età e Instagram

Ieri sera Monia ha deciso di mettere un punto alla storia con Varrese . La gieffina chiude con l'attore: "Non possiamo stare insieme" L'articolo Tra ... (novella2000)

Monia La Ferrera non è rimasta contenta di alcuni atteggiamenti di Massimiliano Varrese nei suoi confronti nella casa del GF 2023 così che gli ha ... (anticipazionitv)

News TV. Fin dall’inizio ha fatto parlare di se per il suo carattere forte e le sue manie di protagonismo. La sua acerrima nemica è Beatrice Luzzi e ... (tvzap)

... Paolo - e dall'altra gli ultimi arrivati, ovvero Federico ,, Rosanna , Sergio , Stefano . Proprio loro sono, tra l'altro, i concorrenti al televoto: i telespettatori dovranno decidere, ...Greta ha infatti suggerito a Giuseppe di prendere esempio da lei, che rimane sempre un po' estranea alle discussioni della Casa e fa amicizia conle piace: Leggi anchecrolla al Gf e prende ...Confronto decisivo tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Nelle ultime ore, la gieffina si è sfogata con Greta Rossetti e Rosy Chin in merito alla ...Nuovo appuntamento col Grande Fratello 2024: i concorrenti in nomination e le sorprese per Fiordaliso e Anita. Scopri le anticipazioni del 15 gennaio.