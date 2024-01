Chi è Francesco Zenga | l’attore che interpreta Nino ne La Storia

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) , la serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera?protagonista della fiction è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Con padre si è però trasferito a Roma. Figlio unico,ha studiato in un Liceo Scientifico. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare attore. A testimoniarlo il fatto che già durante il liceo si è iscritto a un’agenzia dello spettacolo gestita da amici di famiglia. Per il ruolo diha sostenuto diversi provini. I casting di Lasono durati ben tre mesi. Per parlare romanesco, tra i requisiti richiesti per la parte nella serie, il giovane non ha avuto bisogno dell’aiuto di un coach, gli è bastato esercitarsi con il padre. “Pensavo di fardopo aver finito il liceo, era una possibilità che non mi prospettavo a diciassette anni ma è ...