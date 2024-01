Chef Rubio condannato alla gogna Il Far West è tornato di moda?

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Chenegli ultimi tempi si sia lanciato in commenti un po' troppo disinvolti sulla questione palestinese, è sotto gli occhi di chiunque abbia un account X (un tempo Twitter). L'uomo che ci ha fatto scorrazzare tra le più gustose e laide bettole per camionisti, diciamo che non ha mai messo

Questa volta non l'ha passata liscia per i suoi Insulti . Il tribunale di Milano ha infatti condannato Chef Rubio a rimuovere un post contro Israele ... (liberoquotidiano)

Lo Chef Rubio , all’anagrafe Gabriele Rubini, è stato condanna to dal Tribunale di Milano a rimuovere un post pubblicato su X, ex Twitter, contenente ... (ildifforme)

Il volto di “Camionisti in trattoria” in tribunale per un post ritenuto offensivo: udienza il prossimo 8 aprile (ilgiornale)

Il 43enne non è nuovo agli schermi, infatti aveva già partecipato ad una puntata diqualche anno fa. La trasmissione ideata e condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti va in onda subito ...Anchetra gli indagati . Insulti in chat a Liliana Segre definita una "vecchiaccia tatuata". Nelle chat ci sono anche dei passaggi in cui il processo di Norimberga viene definito "una ...El establecimiento volverá a abrir en cuestión de días en manos del abogado Luismi Martín Rubio y con el chef Miguel Rodríguez al frente de la cocina ...Cuando la situación del joven chef español parecía estar en una tensa calma, ahora trascienden unos datos que podrían cambiarlo todo. El viernes 12 de enero tendremos muchas respuestas.