‘Che Tempo Che Fa’ | Roberto Mancini | Vialli | l’addio alla Nazionale e la Samp

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Domenica 14 gennaio Fabio Fazio è tornato in prima serata sul NOVE con il consueto appuntamento settimanale di CheChe Fa. Tra gli ospiti della puntata ancheche ha ricordato Gianluca, venuto a mancare il 5 gennaio di un anno fa. “Abbiamo vissuto insieme anni bellissimi da giovani, abbiamo vinto e fatto una vita insieme. Io lo sento sempre insieme qua con me. È come se Gianluca non se ne fosse mai andato, è come se fosse a Londra in questo momento. Perché ci sono stati mesi in cui non ci siamo sentiti, quando lavorava in Inghilterra”. Foto Kikpress“Ci sentivamo ogni tanto – prosegue– ma credo che l’amicizia fraterna vada al di là di tutto, quindi non contava quante volte ci vedessimo in un anno o ci sentissimo, eravamo legati moltissimo e così per me lui è ...