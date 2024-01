Che Tempo Che fa | il toccante ricordo di Mancini per Vialli

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il tecnico dell’Arabia Saudita ha parlato al programma Robertonon dimentica e come potrebbe l’amico Gianluca, morto per un tumore al pancreas. Intervenuto nella trasmissione di Nove, CheChe fa, ha ricordato proprio il legame con l’ex calciatore. “Abbiamo vissuto insieme anni bellissimi da giovani, abbiamo vinto e fatto una vita insieme. Io lo sento sempre insieme qua con me. È come se Gianluca non se ne fosse mai andato, è come se fosse a Londra in questo momento. Perché ci sono stati mesi in cui non ci siamo sentiti, quando lavorava in Inghilterra. Ci sentivamo ogni tanto, ma credo che l’amicizia fraterna vada al di là di tutto, quindi non contava quante volte ci vedessimo in un anno o ci sentissimo, eravamo legati e così per me lui è ancora qua”. Poi ha anche parlato del discusso addio, di questa estate alla ...