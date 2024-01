Che cosa accadrà in questo 2024 | la Bce sgancia la bomba sulle nostre tasche

Sofa Yoga - la nuova moda che impazza : ecco di cosa si tratta L’attività fisica è sempre consigliata ma spesso non si ha tempo per un po’ di allenamento: ecco quindi la soluzione E’ iniziato il nuovo anno e ... (cityrumors)

Perché il 23 è un numero così fortunato a Roma? Ecco cosa significa Che i romani siano molto scaramantici non vi sono dubbi. Tuttavia, vi sono dei rituali e credenze di cui non possono farne a meno. In particolare il ... (funweek)

Cosa ci insegna la tragedia della donna che si è lanciata nel vuoto con la figlia Che Cosa ci lascia, oltre all'enorme tristezza, la tragedia di Giulia Lavatura, la 41enne che lunedì scorso si è gettata da un'impalcatura del ... (today)