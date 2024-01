Che ci fa Erling Haaland in Italia? Il bomber in una località particolare

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Che ci fain? È la domanda che i tanti fan delnorvegese si sono posti appena hanno visto l’ultimo scatto postato sui social dall’attaccante del Manchester City. Niente Milano, Venezia o Roma, ovviamente nessunadi mare fuori stagione,ha postato uno scatto in strada a Solomeo, frazione di Orciano, provincia di Perugia.e la ‘gita’ in Umbria L’attaccante del Manchester City ha passato una domenica di relax ospite del ‘re’ del cachemire Brunello Cucinelli.ha gustato alcune delle specialità tipiche: torta umbra al testo, pasta al pomodoro, tagliata. Al tramonto è tornato in aereo verso Manchester. In passatoera stato alla sfilata di Dolce & Gabbana in Puglia, ...