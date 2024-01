Cessione Elmas | vuoto nel centrocampo azzurro Un rimpianto?

Altro addio in casa Napoli dopo la cessione di Elmas ai tedeschi del Lipsia: De Laurentiis ha appena chiuso per un’ altra cessione Oltre alle vicende ... (spazionapoli)

... un reparto già privo di Anguissa (in Coppa d'Africa) e non ancora rinforzato da De Laurentiis sul mercato dopo la frettolosadi. E' toccato dunque a Cajuste e Gaetano dare manforte al ...... poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic - Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalladial Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l'...Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta la duttilità del centrocampista macedone, passato al Lipsia nelle ultime settimane ...L'addio del giocatore macedone si sente particolarmente nelle rotazioni della squadra azzurra che ha gli uomini contati a centrocampo.