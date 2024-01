Ces 2024 | le novità più sorprendenti viste a Las Vegas

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una città che vive nel futuro. Nei giorni del Consumer Electronic Show, Lasdiventa l'ombelico del mondo tech, perché è qui che si riversano decine di migliaia tra aziende, startup, venditori, giornalisti e appassionati di settore. Oltre 4mila stand, centinaia di presentazioni in scena ogni ora tra il LasConvention Center e gli immensi spazi degli hotel sulla Strip che fanno da palcoscenico allesvelate in anteprima, con la sequela di prodotti che arriveranno sui mercati internazionali nel corso dei mesi successivi. Al centro di ogni discorso c'è sempre l'intelligenza artificiale, concetto fin troppo abusato osservando il confronto tra il potenziale impatto che potrà avere in futuro su molteplici settori (dal lavoro al tempo libero, dalle smart city alla gestione dei dispositivi domestici) e l'attuale influenza ...

Al CES 2024 a Las Vegas, Hyundai ha presentato le tecnologie future del suo gruppo, esplorando il tema "Ease every ...Il CES 2024 non ha ancora smesso di riservarci delle sorprese: Hyundai Motor Group ha ad esempio presentato una nuova IONIQ 5 capace di muoversi "come un granchio" e persino roteare su se stessa.