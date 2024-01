Centrale del Latte di Roma Cambiano i vertici | ma è ancora in ballo il futuro dell’azienda e dei lavoratori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una nuova pagina nella storia delladeldi, che fino a oggi ha prodotto l’88% della quantità totale diraccolto nel Lazio. A capo dello stabilimento subentra Fabio Massimo Pallottini, che prospetta un cambio di passo nella produzione e distribuzione del marchio storico. Da un marchio storico a un rilancio. Perché le sorti delladeldie dei suoi dipendenti siano chiare bisognerà però aspettare la primavera. Si è tenuta questa mattina in Commissione commercio del Campidoglio l’audizione per valorizzazione lo stabilimento di via Fondi di Monastero, da anni protagonista di rivendicazioni sindacali e di un lungo tira e molla tra Parmalat e il Comune di. “La ...