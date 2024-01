Cegos barometer | per 1 Hr manager su 2 Ia e Big data rivoluzioneranno lavoro

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Intelligenza artificiale e Chatgpt: nell’ultimo anno hanno iniziato a influenzare le abitudini aziendali. Infatti, il 48% dei responsabili hr individua nell’Intelligenza Artificiale (AI) e nei bige nei nuovi modi di lavorare (40%), i fattori di maggior impatto sull’organizzazione in termini di sviluppo di competenze; a livello Italia viene indicata al secondo posto la transizione ecologica (45% vs 27% Int). In particolare, il 74% dei dipendenti (+7 punti rispetto al 2022, 69% Ita) pensa che le attuali sfide della trasformazione (tecnologica, climatica, sociale…) cambieranno il contenuto del loro, con un terzo di loro (22% Ita) che esprime apprensione riguardo la potenziale scomparsa del proprio impiego. Questi i primi dati delobservatory‘Transformations, skills and ...