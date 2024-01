C' è una cosa che non capisco | Berrettini | il grave sospetto sull' infortunio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le noie muscolari per Matteocontinuano e sembrano non finire mai. Il romano si è infatti ritirato sia per il match del Kooyong Classic contro Dominic Thiem, sia nel primo turno degli Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas. La motivazione, si legge sui social, è dovuta “a unal piede destro”. Al suo posto scenderà in campo il belga Zizou Bergs. Il numero 18 al mondo nel 2001, Omar Camporese, ha intanto parlato della sua situazione: “Appena ho letto del suo ritiro ho chiuso i social perché purtroppo la mia carriera si chiuse un po' allo stesso modo — le sue parole — Quando un giocatore sta male non mente, non è prevenzione. Il problema è come mai duri così tanto questa sua inattività”. Camporese: “Strano cheprovi a rientrare e si ritiri” Nel 2023 infatti, “credo abbia giocato una decina di ...