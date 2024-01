C’è posta per te | la storia di santino e Deborah fa discutere | “Dal Medioevo è tutto” | “Benvenuti nell’età della pietra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quasi 5 milioni di spettatori e uno share del 31,1%. “C’èper te”, andato in onda sabato 13 gennaio con il primo appuntamento dell’anno, è ripartito con le marce alte. Come ogni edizione, al centro del people-show condotto da Maria De Filippi, molte storie diverse per situazioni e protagonisti, uniche. Lo scopo, sempre quello di far riappacificare famiglie e persone con vissuti differenti e aprire la bustaal centro dello studio. Proprio durante la prima puntata, a faril pubblico in studio e a casa, è stata ladie di suo figlio, che è diventata virale sui social. A bussare alla portatrasmissione è la madre, desiderosa di ricucire il rapporto con, allontanatosi da lei dopo la separazione tra ...