“C’è lui | preparatevi” Sanremo 2024 | l’annuncio di Amadeus | il super ospite

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Festival di, arrivaufficiale sulinternazionale. Si avvicina a grandi passi la nuova edizione della manifestazione canora italiana più attesa. A condurre ci sarà ancora una volta, la prima serata è prevista martedì 6 febbraio, l’ultima sabato 10. Ventisette i big in gara a cui vanno ad aggiungersi i primi tre digiovani, cioè Clara, i Santi Francesi e BNKR44. In questi giorni abbiamo parlato anche della possibile squalifica per Rose Villain che, dopodei 27 in gara, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Il regolamento, infatti, vieta ai cantanti di partecipare a manifestazioni, eventi o programmi coi loro brani, anche se diversi da quelli presentati a...