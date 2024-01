CdS – ecco a quanti milioni rinuncerà

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) 2024-01-14 13:36:31 Il Corriere: Jordan Henderson ha già tolto gli ultimi granelli di sabbia dalla valigia ed è pronto a imbarcarsi per Torino, ma il gate resta chiuso finché Allegri non risolverà i suoi legittimi dubbi. Del resto, il gruppo Juve oggi è come uno scrigno e «in questo momento è importante riflettere», dice Max, «perché se tocchi le cose che vanno bene puoi anche rischiare di rovinare tutto…». La ricetta della vittoria è una miscela complicata di ingredienti che prosperano solo dove c’è armonia. Chiunque, trovandosi a metà campionato in un testa a testa con l’Inter, guarderebbe al mercato come all’unica possibilità per ridurre una distanza fatta non solo di punti, ma pure di valorificabili in 160di differenza tra la rosa nerazzurra e quella bianconera. Le assenze forzate di Pogba (caso doping) e Fagioli (caso scommesse) ...