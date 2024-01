Cdiz CF | Sergio sarà a Vitoria ma il Cdiz è già alla ricerca di un sostituto

(Di lunedì 15 gennaio 2024) 2024-01-15 15:52:36 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: lLe ultime ore alCF sono quindi frenetiche, con riunioni del consiglio di amministrazione che delineano uno scenario molto chiaro a quest’ora del pomeriggio ma che contemplano allo stesso tempo diverse opzioni. L’idea del club è cheGonzález salterà venerdì la partita contro l’Alavs ama allo stesso tempo si è cominciato a considerare l’opzione del cambiamento e sono iniziati i colloqui con possibili tecnici. L’allenatore catalano ha ancora un po’ di credito perché parte della rosa è con lui ma le sedici partite senza vittorie e l’immagine delle ultime due partite hanno fatto scattare tutti glirmi.ha diretto ...

2024-01-12 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EIl Cádiz CF è consapevole della posta in gioco questo fine settimana, e soprattutto ...

A chiudere la ventesima de LaLiga sarà la sfida tra il Cadice ed il Valencia, che scenderanno in campo allo Estadio Nuevo Mirandilla a partire dalle ore ...Gli andalusi sono stati sconfitti per 2-0 in casa nel match di ieri dai baschi dell'Athletic Bilbao: fischi e polemiche al triplice fischio.