Castel Volturno | i Carabinieri arrestano due pusher stranieri

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il maxi-blitz dell’11 gennaio scorso, che ha portato 12 persone in carcere (oltre la metà nigeriani o comunque di origine africana), è ancora una volta lo spaccio di droga ad essere colpito, con due ulteriori arresti, a, una delle basi più importanti cui vengono ad approvvigionarsi, specie di droghe pesanti, spacciatori da tutta la Campania e da altre regioni; complice anche il basso prezzo degli stupefacenti praticato sul litorale domizio. E ancora una volta sono nigeriani a finire in carcere; in due – sono accusati di almeno 500 episodi di cessione di dosi di droga – quelli arrestati daia Palazzo Grimaldi, fatiscente struttura lungo la statale Domiziana da anni occupata da extracomunitari e italiani, che vi praticano lo spaccio ma anche il consumo di droghe quali l’eroina, ...

DI SANGRO - E' Giancarlo Rossi, 68 anni residente adi Sangro, originario di Cerro al, ex dipendente delle Poste, l'uomo deceduto ieri in un tragico incidente sulla fondovalle del Sangro. Gravemente ferita la moglie che viaggiava con ...L'uomo, Giancarlo Rossi, era originario di Cerro alma residente adi Sangro La dinamica è al vaglio dei carabinieri didi Sangro che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'...Dimessi dall'ospedale Veneziale di Isernia i feriti dell'i ncidente avvenuto sulla Fondovalle Sangro nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, in cui ha perso la vita Giancarlo Rossi, 68enne originario di ...Dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana, il Napoli di Walter Mazzarri si appresta a preparare il match di Supercoppa che si terrà il prossimo giovedì alle ...