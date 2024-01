Caso Montante | teste in aula | ' spese gonfiate dell' 80 per cento per una cena a Washington'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Caltanissetta, 15 gen. (Adnkronos) - "In quel periodo, era la finea legislatura Crocetta, c'eranopubblicitarie che mi sembravano spropositate. Non solo. Ricordo di avere chiamato una volta un ristorante a, che si chiamava 'Caffè Milano' per il quale era stato indicato un preventivo di 1.000 euro a persona per una. Ma io accertai quella volta che il costo era invece inferiore'80 per". A raccontarlo, continuando la deposizione al cosiddetto 'maxiprocesso di Caltanissetta' al 'cerchio magico' di Antonello, è l'imprenditore Vincenzo Conticello, che ha raccontato i suoi rapporti con l'imputato, l'ex presidente degli industriali siciliani.