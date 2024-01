Caso Montante | teste in aula | ' contributi regionali per imprese vicine a imprenditore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Caltanissetta, 15 gen. (Adnkronos) -per le aziendeall'ex Presidente degli industriali siciliani Antonello, quando c'erano in Giunta le ex assessore Mariella Lo Bello e Linda Vancheri, ritenute. A raccontarlo in, deponendo al 'Maxiprocesso di Caltanissetta' che vede alla sbarra lo stesso exoltre al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani e alti ufficiali, è l'Vincenzo Conticello. L'ex titolare dell'Antica Focacceria San Francesco, storico locale della vecchia Palermo, fu assunto alla Regione grazie alla legge sui testimoni di giustizia dopo che aveva denunciato e fatto arrestare coloro che prima erano andati a chiedergli il pizzo e poi ...