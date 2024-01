Caso Ferragni | l' influencer torna a parlare | ' Risponderò solo ai magistrati | ho la massima fiducia in loro'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Chiaraè al centro di una polemica che ne ha minato credibilità e reputazione, i casi legati alla presunta beneficenza non versata si moltiplicano e la notasi è mostrata in ...

Lo scorso 8 gennaio è arrivata la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata di, neldei pandoro Balocco.... poi anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino e, subito dopo, con ilmediatico che si è ... Sulla questione si è indagato anche sulla bambola Trudi di Chiara" a edizione limitata " i ...Un bambola dalle fattezze di Chiara Ferragni, una Limited Edition in collaborazione con Trudi, nel 2019 è stata lanciata sul mercato dall'imprenditrice, oggi al centro delle indagini ...Andrea Delogu critica Chiara Ferragni per aver guadagnato su un’iniziativa presentata come solidale. Secondo la conduttrice si tratta di un comportamento sciatto e disonesto.