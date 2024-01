Caso Ferragni | Balocco a Codacons | “Ecco perché il prezzo del pandoro era più alto”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ildel“Pink Christmas” di Chiaraera giustificato. A dirlo è la stessa azienda dolciaria in una lettera inviata alche, nel frattempo, ha raccolto le mail dei consumatori per far ottenere loro un risarcimento. Tra denunce e class action, laha deciso di rendere pubbliche le sue ragioni, diffondendo quanto scritto all’associazione dei consumatori dai legali dell’azienda. Ilal centro delle indagini aveva infatti degli “elementi peculiari”, come la polvere rosa e lo stencil per le decorazioni, che legittimano ildi 9,37 euro anziché 3,68 delclassico.