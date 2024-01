Caserta | aperte le trattative per il rinnovo del contratto operai agricoli

(Di lunedì 15 gennaio 2024). Si sonoleper ildelprovinciale di lavoro deglie florovivaisti della provincia diche avrà validità per il biennio 2024-2025. Presso la sede provinciale di Confagricoltura, Fai, Flai e Uila hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia sottolineando le ottime performance del settore agricolo nel territorio, nonostante i condizionamenti dati dalle tensioni internazionali e dall’incremento dei prezzi. Una piattaforma che mira a supportare la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori in un settore che sarà sempre più caratterizzato da una forte spinta sull’innovazione tecnologica e su ...

0 Marcianise () - Accolta dal Consiglio di Stato la tesi del Comune di Marcianise per la bonifica dell'ex ...e smaltimento di centinaia di metri cubi di rifiuti presenti nelle areee all'...... in collaborazione con il Comune die la Reggia di, vedrà un vigile del fuoco, nei ... dalle ore 11 a mezzanotte, resterannole casette in legno e gli addobbi luminosi installati ...Casaluce (Caserta) - Si rinnova anche quest'anno la tradizione religiosa e popolare che vuole che il 17 gennaio di ogni anno venga festeggiato Sant'Antuono, ...Si torna in campo. Il Cosenza si appresta a giocare la prima partita del 2024, in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Domani pomeriggio, domenica 14 gennaio, fischio d’inizio alle ore 16.1 ...