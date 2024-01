Carmen Consoli Mai Pagata alla Perdonanza 2003

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'Aquila - A distanza di oltre vent'anni, una controversia legale tra la cantantee una società romana, la "On The Road", e il Comune dell'Aquila riguardante il concerto tenutosi nell'ambito delladel, continua ad agitare le acque giuridiche. Il motivo della disputa è un credito di circa 50.000 euro che la società di Roma sostiene di vantare per la performance dell'artista. Il Comune dell'Aquila aveva incluso questa somma tra i debiti fuori bilancio oltre 12 anni fa, in seguito a una sentenza del Tribunale di Roma datata 2012. Nonostante la prima sentenza, la questione ha preso una nuova piega dopo un parere delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha portatorecente ordinanza della Cassazione, pubblicata tre giorni fa. L'ordinanza della Cassazione ha rimesso la ...