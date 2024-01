Carlo Calenda a tutto campo E sulla patrimoniale dice | “Un errore | è una doppia tassazione”- VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Elezioni europee, Autonomia, nuove regole per influencer. Untondo questa mattina, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio. Eriflessione di Elsa Fornero di introdurre una, ecco cosail leader di Azione: “Un, è una” E’ uno di quei lunedì che offrono alla politica, o meglio a chi la politica la rappresenta, di poter dichiarare su diun pò. Nessun intento di banalizzare per carità i temi che dividono partiti e pure coalizioni. E’ soltanto la legge della notizia. Le idee divisive si cavalcano nei commenti, i fatti di cronaca e di attualità servono per mostrarsi e far conoscere il proprio posizionamento. Il leader di ‘Azione’, ...

Lo dice il leader di Azione, intervistato da 'Tg2 Italia Europa'., per esempio ha detto: 'Noi di Azione abbiamo appoggiato Sala convintamente ma in questo secondo mandato la giunta è debole, lacunosa e Milano dà la sensazione di essere abbandonata'. ...CISTERNA – Azione entra nel consiglio comunale di Cisterna di Latina. Francesco Maggiacomo, già Consigliere di Maggioranza, aderisce aI partito del segretario nazionale Carlo Calenda: “Una scelta ma ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Certo di non sostenere la candidata M5S- Pd in Sardegna Alessandra Todde "Al 100%. Todde non è in grado di gestire la Sardegna, che è un fatto fondamentale. Soru", sostenu ...