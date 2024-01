Carles Falcon non ce l’ha fatta | è morto dopo 8 giorni di coma il motociclista caduto alla Dakar

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Per ottoè rimasto infarmacologico nella speranza che i medici potessero operarlola frattura di una vertebra, ma i danni cerebrali riportati erano troppo gravi e il 15 gennaio il pilota catalano di 45 anni,, è diventato l’ultima vittima della. A darne notizia è stato il team TwinTrail con il quale ilaveva deciso di correre lo storico rally del deserto che negli ultimi anni si è tenuto in Arabia Saudita. “L’equipe medica ha confermato che il danno neurologico causato dall’arresto cardiorespiratorio al momento dell’incidente è irreversibile. Ci ha lasciato”, hanno scritto in un comunicato.è la 78esima vittima delle dune in 46 edizioni della competizione, nata come Parigi-, ...

