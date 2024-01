“Cari ragazzi | praticate il rispetto e ammonite chi non lo fa Non siate indifferenti” | il monologo di Paola Cortellesi contro il sessismo

... in modo che ipossano capire che al di là delle sbarre non ci sono alieni o persone '...per migliorare le condizioni dei soggetti privati della libertà personale e degli affetti più, ......suoiogni risorsa posseduta, e anche qualcosa di più. Questa rimane l'unica strada per salvare la serie A. Luciano Onnis Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici e..."Cari ragazzi, non siate indifferenti": il monologo contro il sessismo che Paola Cortellesi ha recitato all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Luiss ...L’Università Luiss ha condiviso il monologo integrale tenuto da Paola Cortellesi in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico. La scelta è per porre fine alle polemiche che sono emerse al ...