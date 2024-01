Caressa preoccupato | “Non tira in porta da ottobre Dov’è finito il giocatore che conosciamo?”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le preoccupazioni crescono per Rafael Leao al Milan.e De Grandis analizzano la crisi dell’attaccante. Dove èil Leao vincente? Nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, l’attenzione è stata focalizzata sulla vittoria del Milan contro la Roma, ma la prestazione opaca di Rafael Leao ha atto i riflettori. Il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha espresso sorpresa e preoccupazione per le difficoltà del talentuosoportoghese, definendolo quasi incapace di fare le scelte giuste in campo. Durante la trasmissione, De Grandis ha dichiarato: “Mi sorprendo di una cosa. Leao è unfortissimo fisicamente, forte tecnicamente, ma ora mi verrebbe da dire esagerando, e vi chiedo scusa, che quasi non sappia giocare a calcio. Cioè che non faccia quasi mai la scelta ...