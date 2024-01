Carceri italiane | il Garante | situazione fuori controllo | 18 morti dall' inizio dell' anno e sovraffollamento al 124%

L'estradizione in Italia di Filippo Turetta "può essere eseguita". A comunicare la novità sull'indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin è il ... (iltempo)

La situazione delleè sempre più allarmante, uno stato ben al di là dell'emergenza che ogni giorno rischia di collassare. Il garante dei diritti dei detenuti ha comunicato i dati dei primi giorni del ...Lesono vicine ad un punto di non ritorno. Diciotto morti, 4 persone, la più giovane aveva 21 anni, si sono suicidate alle quali vanno aggiunte le 14 catalogate come morti per cause ...Il dato nei primi 14 giorni dell’anno sono il preannuncio di un andamento molto simile a quello del 2022, quando si sono contati 85 suicidi ...Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi sono «temporaneamente» libere. Dopo 17 mesi di prigionia nel carcere di Evin, il regime di Teheran le ha rilasciate su cauzione: 100 miliard ...