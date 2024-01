Carabinieri arrestano 59enne per rapina al distributore di Santi Cosma e Damiano

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il maxi-blitz dell’11 gennaio scorso, che ha portato 12 persone in carcere (oltre la metà nigeriani o comunque di ... (anteprima24)

Nella notte tentata rapina in una profumeria di Roma : Carabinieri arrestano un ladro di origine algerina sulla via Salaria. I Carabinieri di Roma ... (ilcorrieredellacitta)

Casoria : Carabinieri arrestano 2 persone per furto

Casoria: Carabinieri arrestano 2 persone per furto, allertati dal 112 in via Nenni, il titolare aveva notato mentre rubavano A Casoria continuano ... (puntomagazine)