Candidati pure a Bruxelles | ma restaci Nel Pd parte la guerra intestina a Schlein

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Per Elly il voto di giugno somiglia sempre più a un vicolo cieco: se non si candida, lascia campo aperto a Meloni. Se si candida, i suoi le consigliano di restare in Ue. I Dem usano le Europee come un succedaneo del congresso

... comesta valutando di fare in campo avverso Giorgia Meloni. Un'ipotesi che agita e divide il ... 'I segretari del Pd non si sono maialle elezioni europee e abbiamo ottenuto risultati ...Ma Elly c'è ed è pronta ad affrontare la battaglia elettorale che passadalle regionali alle ... Sta lavorando alle liste il Movimento Cinque Stelle , difficile ancora individuare i, la ...Per Elly il voto di giugno somiglia sempre più a un vicolo cieco: se non si candida, lascia campo aperto a Meloni. Se si candida, i suoi le consigliano di ...Il governatore della Liguria lancia un monito al centrodestra. “La maggioranza non sia opposizione di sé stessa”. Lo sostiene il centrista Giovanni Toti, in un’intervista alla Repubblica dove commenta ...