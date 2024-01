Camera | appalti alle coop | i compagni tremano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «Ma di cosa hanno paurae grillini vari? Che la riorganizzazione dei servizi che stiamo mettendo in piedi a Montecitorio venga duplicata all'infinito nelle altre istituzioni grandi e piccole del Paese?». Paolo Trancassini, Questore anziano della, va dritto al punto. La delibera dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio - adottata sotto la presidenza di Lorenzo Fontana - prevede di rivoluzionare il sistema degliesterni per ristorazione, pulizie, guardaroba e facchinaggio (un castelletto che vale oltre 12 milioni di euro l'anno), ha scatenato una ridda di polemiche. «Il Fatto quotidiano mi definisce l'Oste della Meloni (la famiglia Trancassini è proprietaria di uno dei ristoranti storici della Capitale, a due passi dalla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, ndr). Ma perché fare l'oste viene adoperato ...