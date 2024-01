Calendario sci alpino | orari Flachau | Kitzbuehel e Jasna | programma 16-21 gennaio | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è da sempre il mese più intenso per la Coppa del Mondo di sci, e anche quest’anno non si smentisce. Nella settimana che arriva doppia tappa per il settore femminile, martedì a(Austria) e fine settimana in quel di(Slovacchia); Circo Bianco maschile che invece si trasferisce a(Austria) per il weekend più atteso dell’anno. Dopo le velociste protagoniste ad Altenmarkt, arrivano tre gare tecniche consecutive per le ragazze, con Mikaela Shiffrin che può ristabilire le distanze. Si parte martedì con lo slalom in notturno di, con la prima manche inalle 18.00 e la seconda alle 20.45. Ci si trasferisce poi in Slovacchia, in casa di Petra Vlhova. Aandranno in scena due gare: sabato un gigante ...