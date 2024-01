Calciomercato | novità sul trasferimento di Sensi al Leicester

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Matteo Moretto ha parlato die sull’affare che dovrebbe portaredall’Inter alla corte delIl futuro di Stefanoè sempre più lontano dall’Inter, con cui è in scadenza di contratto. Il centrocampista potrebbe però non partire già a gennaio, destinazione. L’esperto di mercato Matteo Moretto riporta infatti che l’ex Sassuolo potrebbe trasferirsi in Inghilterra solamente a giugno, vista la positiva classifica del club.