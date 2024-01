Calciomercato Napoli | Micheli piomba sul gioiellino serbo | sfida al Bayern Monaco

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un nuovo prospetto potrebbe fare a caso del. Èdi mercato alper il giovane attaccante Mancano due settimane alla chiusura del. Il, dove essere partito in quarta con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, si è poi visto sfumare tante trattative. Con la partenza del macedone Eljif Elmas, passato al Lipsia, Aurelio De Laurentiis aveva promesso un centrocampista. Il profilo giusto era stato trovato in Lazar Samardzic, trequartista dell’Udinese. Trovato l’accordo con la squadra friulana e sistemati gli ultimi dettagli, la trattativa si è poi arenata fino ad essere definitivamente considerata come saltata. Il problema sarebbe stato relativo alle commissioni di ingaggio agli agenti dopo l’incontro con il papà del giocatore, arrivato in Italia per ...

