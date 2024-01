Calciomercato Juventus | sfuma Jordan Henderson | l’Al-Ettifaq chiude la porta

(Di lunedì 15 gennaio 2024)si allontana dallae dal ritorno in Europa., club arabo in cui milita attualmente, ha chiuso laa eventuali offerte per rire l’ex centrocampista del Liverpool nel Vecchio continente. Nelle ultime settimaneaveva fatto capire di voler lasciare l’Arabia Saudita. Le squadre ad aver fatto un sondaggio eranoe Ajax. Secondo quanto scrive il Daily Mail, i dirigenti delavrebbero comunicato al giocatore di volerlo trattenere fino al termine del suo contratto. SportFace.

... laavrà cinque anni luminosi davanti. Finora abbiamo fatto 46 punti, che sono meritati perché abbiamo dei valori.: il tecnico non si sbilancia. Chiusura sul mercato. Su questo ...Difficilmente ilpotrà spostare gli equilibri Dopo il fuorigioco semiautomatico, è l'... E via così: è semiautomatico pensare che la, vinca o meno in casa contro il Sassuolo, non ...Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "La differenza è che l'Inter, e non solo da ora, ha una squadra costruita per vincere lo scudetto; mentre la Juventus ha iniziato un percorso diverso. È su questo che n ...Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "Rabiot sta bene, è recuperato così come Chiesa, che sarà a disposizione. Chi viene in panchina sarà determinante. Domani valuterò se Rabiot giocherà dal primo minuto o ...