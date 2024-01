Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative al 15 gennaio 2024

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilper ilè iniziato ufficialmente martedì 2, con l’apertura della sessione invernale. Quilee le– in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’non farà probabilmente più nulla in entrata, dopo l’arrivo di Tajon Buchanan. Si monitora Piotr Zielinski del Napoli per l’estate. Il centrocampista polacco può lasciare l’azzurro a parametro zero. L’è pronta a fiondarsi sul giocatore. ...