Calciomercato Fiorentina | nuovi contatti per Ngonge | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le ultime sulla trattativa tra lae l’Hellas Verona per il cartellino di Cyril. Tutti i dettagli Arrivano aggiornamenti sul futuro di Cyril, attaccante del Verona al centro di vari interessi di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, in questa ultime ore ci sarebbero stati deitra la dirigenza gialloblù e la. Il club viola ha infatti avanzato un’offerta da circa 8-9 milioni di euro, inferiore alla valutazione dell’Hellas che è di 12-13. Le parti continueranno comunque a lavorare per cercare un’intesa.