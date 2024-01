Calciomercato | è sfida tra Napoli e Milan | ecco chi si contendono

(Di lunedì 15 gennaio 2024)in lotta per Buongiorno del Torino e per Brassier del Brest: le ultime. NOTIZIE MERCATO. Ilinvernale è entrato nella sua fase più cruciale, e le due squadre italiane,, sono entrate in unadi mercato per assicurarsi un rinforzo di peso nel reparto difensivo. Daniele Miceli, giornalista Mediaset ed esperto di mercato, ha rivelato in esclusiva a ‘Pressing’ su Italia Uno i dettagli di questa competizione accesa. Miceli ha dichiarato: “Si è aperta unatraper un difensore centrale di alto livello. Entrambe le squadre stanno cercando un rinforzo nella retroguardia, e ilha manifestato ...

: il tecnico non si sbilancia . Allegri mette in guardia sul Sassuolo. Così il tecnico presenta lacol Sassuolo: "All'andata non fu una bella serata per noi, prendemmo quattro gol. ...Le parti si son incontrate nell'albergo in cui alloggiava la Roma nel giorno dellacontro il ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 15 gennaio 2024Tornerà a giocare in Italia Hamed Traoré Junior, il centrocampista ivoriano pronto a firmare il nuovo contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, ...Matias Vina si avvicina al Flamengo. L`uruguayano, attualmente in prestito al Sassuolo, potrebbe prendere la via del Brasile a seguito di un`offerta di circa 7.